Ученые создали "квантовое радио" для мест без связи
Американские ученые создали первое в мире «квантовое радио», которое можно использовать в местах, где нет и никогда не было никакого вида связи – мобильной или GPS. Метод основан на законах квантовой физики.
Эксперты в лабораторных условиях работали над магнитными низкочастотными сигналами, способными проникать через толстые слои почвы, воды, стены. В мире подобные механизмы используются давно, но никто ранее не пытался передать с помощью магнитных полей видео- или аудиоматериалы.
Авторы идеи поражены, что квантовые сенсоры оказались сверхчувствительны к магнитным полям. Именно это свойство позволило передать сигнал, подобно телефону, на любой территории, даже под водой.
Ранее исследователи создали «квантовое казино».
Эксперты в лабораторных условиях работали над магнитными низкочастотными сигналами, способными проникать через толстые слои почвы, воды, стены. В мире подобные механизмы используются давно, но никто ранее не пытался передать с помощью магнитных полей видео- или аудиоматериалы.
Авторы идеи поражены, что квантовые сенсоры оказались сверхчувствительны к магнитным полям. Именно это свойство позволило передать сигнал, подобно телефону, на любой территории, даже под водой.
Ранее исследователи создали «квантовое казино».
Автор: Джанабилова Татьяна П