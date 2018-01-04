Эксперты: Хакеры крадут пароли и логины через рекламу в Сети
Эксперты из США обнаружили, что хакеры похищают конфиденциальные данные и пароли юзеров через рекламу, размещаемую в Сети интернет. Это происходит благодаря особому скрипту, он помогает красть информацию из браузера.
По мнению специалистов, создаваемые интернет-мошенниками новые вирусы позволяют им «подглядывать» за пользователями, собирая их пароли, сохраняемые в браузере. Группа экспертов Пристонского университета установила, что похищение паролей и другой информации происходит во всемирной Сети с использованием скрипта, имеющегося в баннерной рекламе обычного типа. Он способен аккумулировать данные, особенно электронную почту и пароли. Технически это происходит, когда браузер заполняет на WEB-сайте логин и пароль, загружая данные напрямую из менеджера паролей. Именно в этот момент скрипт похищает информацию. Отмечено, что вирусы не всегда крадут сведения, иногда им достаточно данных банковских карт и географической локации пользователя.
Специалисты советуют создателям браузеров эффективнее защищать встроенные менеджеры паролей. Необходимо отключать на сайтах автоматическое сохранение логинов, их необходимо вводить в ручном режиме.
По мнению специалистов, создаваемые интернет-мошенниками новые вирусы позволяют им «подглядывать» за пользователями, собирая их пароли, сохраняемые в браузере. Группа экспертов Пристонского университета установила, что похищение паролей и другой информации происходит во всемирной Сети с использованием скрипта, имеющегося в баннерной рекламе обычного типа. Он способен аккумулировать данные, особенно электронную почту и пароли. Технически это происходит, когда браузер заполняет на WEB-сайте логин и пароль, загружая данные напрямую из менеджера паролей. Именно в этот момент скрипт похищает информацию. Отмечено, что вирусы не всегда крадут сведения, иногда им достаточно данных банковских карт и географической локации пользователя.
Специалисты советуют создателям браузеров эффективнее защищать встроенные менеджеры паролей. Необходимо отключать на сайтах автоматическое сохранение логинов, их необходимо вводить в ручном режиме.
Автор: Семен Зайцев