Число погибших при ДТП с автобусом в Перу достигло 51 человека
По итогам ДТП в Перу погибли не менее 51 человека. Уточненные данные об этом представлены на странице микроблога Twitter от Минздрава южноамериканского государства.
«Центр спасопераций информирует о выявлении 51 тела возле Пасамайо. Это данные на 15:09. Применение дрона дало возможность провести последний осмотр зоны случившегося ДТП», - отмечается в сообщении работников ведомства.
Первые сведения включали информацию о 48 жертвах аварии. Операция по извлечению тел погибших ведется больше суток. Вечером 2 января пассажирский автобус, в котором пребывали приблизительно 55 человек, обрушился в пропасть с высоты в 100 метров на Панамериканском шоссе у Пасамайо. Данный участок серпантина получил у местных жителей прозвище «Поворот дьявола» по причине огромного числа ДТП, случающихся в указанном районе. Выжить после падения удалось шестерым людям. При этом состояние 5 оценивается как тяжелое либо очень тяжелое. Точное количество пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, остается неизвестным.
«Центр спасопераций информирует о выявлении 51 тела возле Пасамайо. Это данные на 15:09. Применение дрона дало возможность провести последний осмотр зоны случившегося ДТП», - отмечается в сообщении работников ведомства.
Первые сведения включали информацию о 48 жертвах аварии. Операция по извлечению тел погибших ведется больше суток. Вечером 2 января пассажирский автобус, в котором пребывали приблизительно 55 человек, обрушился в пропасть с высоты в 100 метров на Панамериканском шоссе у Пасамайо. Данный участок серпантина получил у местных жителей прозвище «Поворот дьявола» по причине огромного числа ДТП, случающихся в указанном районе. Выжить после падения удалось шестерым людям. При этом состояние 5 оценивается как тяжелое либо очень тяжелое. Точное количество пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, остается неизвестным.
Автор: Валерий Антонов