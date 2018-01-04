В Сети появились первые фото нового серийного кроссовера Datsun Cross
В Сети появились первые официальные фото нового серийного кроссовера Datsun Cross. Дебют японской новинки состоится в этом году.
Datsun Cross получил высокие противотуманные фары, элегантные фары со светодиодными ДХО, укрупненную решетку радиатора, массивный задний спойлер, рейлинги, расширенные колесные арки, пластиковый обвес с системой защиты. Дизайн кроссовера, судя по тизеру, получился агрессивным.
Переднеприводный Datsun Cross сконструирован на базе 7-местного минивэна Go+. Под капотом автомобиля инженеры установили бензиновый агрегат объемом на 1,2 литра, способный генерировать отдачу в 68 «лошадей». Пару мотору составит вариатор CVT или 5-МКПП.
Datsun Cross получил высокие противотуманные фары, элегантные фары со светодиодными ДХО, укрупненную решетку радиатора, массивный задний спойлер, рейлинги, расширенные колесные арки, пластиковый обвес с системой защиты. Дизайн кроссовера, судя по тизеру, получился агрессивным.
Переднеприводный Datsun Cross сконструирован на базе 7-местного минивэна Go+. Под капотом автомобиля инженеры установили бензиновый агрегат объемом на 1,2 литра, способный генерировать отдачу в 68 «лошадей». Пару мотору составит вариатор CVT или 5-МКПП.
Автор: Джанабилова Татьяна П