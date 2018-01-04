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В Сети появились первые фото нового серийного кроссовера Datsun Cross
В Сети появились первые официальные фото нового серийного кроссовера Datsun Cross. Дебют японской новинки состоится в этом году.

В Сети появились первые фото нового серийного кроссовера Datsun Cross


Datsun Cross получил высокие противотуманные фары, элегантные фары со светодиодными ДХО, укрупненную решетку радиатора, массивный задний спойлер, рейлинги, расширенные колесные арки, пластиковый обвес с системой защиты. Дизайн кроссовера, судя по тизеру, получился агрессивным.

Переднеприводный Datsun Cross сконструирован на базе 7-местного минивэна Go+. Под капотом автомобиля инженеры установили бензиновый агрегат объемом на 1,2 литра, способный генерировать отдачу в 68 «лошадей». Пару мотору составит вариатор CVT или 5-МКПП.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:55
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