СМИ: Экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов готовится стать отцом
Дмитрий Тарасов готовится стать отцом, поскольку его избранница Анастасия Костенко беременна. Соответствующие сведения о пополнении в семье экс-супруга Ольги Бузовой предоставляют массмедиа.
Об интересном положении Анастасии Костенко общественность информирует издание Super, ссылаясь при этом на личные источники. Также поводом для слухов о беременности послужило недавнее совместное фото ростовской модели и Дмитрия Тарасова в рамках праздничной фотосессии. Так, на кадре новая избранница футболиста держит руку на животе, и даже многие пользователи соцсети сделали предположение, что экс-супруг Ольги Бузовой вскоре станет папой.
С этим также связывают и то, что накануне Дмитрий Тарасов решился сделать Костенко предложение, что стало неожиданностью для многих, ведь пара вместе только год. Такой шаг со стороны спортсмена для некоторых послужил подтверждением догадок о беременности модели. Сами влюбленные пока официально такие сведения не подтверждали, отказываясь от комментариев на этот счет.
Об интересном положении Анастасии Костенко общественность информирует издание Super, ссылаясь при этом на личные источники. Также поводом для слухов о беременности послужило недавнее совместное фото ростовской модели и Дмитрия Тарасова в рамках праздничной фотосессии. Так, на кадре новая избранница футболиста держит руку на животе, и даже многие пользователи соцсети сделали предположение, что экс-супруг Ольги Бузовой вскоре станет папой.
С этим также связывают и то, что накануне Дмитрий Тарасов решился сделать Костенко предложение, что стало неожиданностью для многих, ведь пара вместе только год. Такой шаг со стороны спортсмена для некоторых послужил подтверждением догадок о беременности модели. Сами влюбленные пока официально такие сведения не подтверждали, отказываясь от комментариев на этот счет.
Автор: Марина Вебер