Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Здоровье

Эксперты: Излишне жесткая диета вредит внешности
Новый год традиционно сопровождается потреблением большого количества калорийной пищи. Эксперты заметили, что в своем питании большинство совершает одни и те же ошибки, которые впоследствии приводят к набору избыточного веса и ухудшению внешности. Одна из частых проблем – решение придерживаться излишне строгой диеты в целях избавления от лишних килограммов. Когда человек попадает в состояние физического либо эмоционального стресса, спровоцированного диетой, недоедание может вызвать выпадение волос.

Эксперты: Излишне жесткая диета вредит внешности


«Когда организм получает недостаточно калорий, большая часть волос начинает активировать цикл выпадения для предоставления возможности роста новым. При этом последние не смогут появиться из-за того, что питаться им нечем. Причина этого в том, что организм подстраивается под изменившиеся условия жизни», - отмечает эксперт.

Иная частая проблема - отказ от красного мяса и приема углеводов. Медики подчеркивают, что подобный подход вредит коже. Указанные продукты представляют собой источник железа. Именно его недостаток способен сделать кожу крайне раздражительной. Трещины на губах и сыпь в области рядом со ртом имеет отношение к недостатку витамины А, В, K. Эксперты отмечают, что в целях поддержания здорового внешнего вида требуется ежедневно употреблять достаточное количество белка, фруктов и овощей, сложных углеводов, жиров.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:05
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:50 СМИ: При обстреле исторического центра Дамаска
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram