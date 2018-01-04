Эксперты: Излишне жесткая диета вредит внешности
Новый год традиционно сопровождается потреблением большого количества калорийной пищи. Эксперты заметили, что в своем питании большинство совершает одни и те же ошибки, которые впоследствии приводят к набору избыточного веса и ухудшению внешности. Одна из частых проблем – решение придерживаться излишне строгой диеты в целях избавления от лишних килограммов. Когда человек попадает в состояние физического либо эмоционального стресса, спровоцированного диетой, недоедание может вызвать выпадение волос.
«Когда организм получает недостаточно калорий, большая часть волос начинает активировать цикл выпадения для предоставления возможности роста новым. При этом последние не смогут появиться из-за того, что питаться им нечем. Причина этого в том, что организм подстраивается под изменившиеся условия жизни», - отмечает эксперт.
Иная частая проблема - отказ от красного мяса и приема углеводов. Медики подчеркивают, что подобный подход вредит коже. Указанные продукты представляют собой источник железа. Именно его недостаток способен сделать кожу крайне раздражительной. Трещины на губах и сыпь в области рядом со ртом имеет отношение к недостатку витамины А, В, K. Эксперты отмечают, что в целях поддержания здорового внешнего вида требуется ежедневно употреблять достаточное количество белка, фруктов и овощей, сложных углеводов, жиров.
«Когда организм получает недостаточно калорий, большая часть волос начинает активировать цикл выпадения для предоставления возможности роста новым. При этом последние не смогут появиться из-за того, что питаться им нечем. Причина этого в том, что организм подстраивается под изменившиеся условия жизни», - отмечает эксперт.
Иная частая проблема - отказ от красного мяса и приема углеводов. Медики подчеркивают, что подобный подход вредит коже. Указанные продукты представляют собой источник железа. Именно его недостаток способен сделать кожу крайне раздражительной. Трещины на губах и сыпь в области рядом со ртом имеет отношение к недостатку витамины А, В, K. Эксперты отмечают, что в целях поддержания здорового внешнего вида требуется ежедневно употреблять достаточное количество белка, фруктов и овощей, сложных углеводов, жиров.
Автор: Валерий Антонов