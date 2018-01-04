Ученые: Четкий график приема пищи поможет победить деменцию
Ученые рассказали, как победить деменцию. Оказалось, справиться с болезнью поможет четкий график приема пищи. Материалы исследования предоставлены изданием eNeuro.
Питание в одни и те же часы улучшает экспрессию генов в области головного мозга, связанного с контролем над организмом. При болезни Хантингтона (HD) этот участок часто поражается. Также четкий распорядок положительно влияет на сердце и сон.
Автор исследования профессор Кристофер Колвелл из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказал: «HD - это генетически обусловленное заболевание без известных методов лечения. Изменения в образе жизни, которые не только улучшают ее качество, но и задерживают прогресс заболевания, для пациентов с ХОБ очень необходимы».
Ученые провели исследование на грызунах с деменцией. Одну группу кормили в строго отведенные часы, вторую – беспорядочно. Мыши из контрольной группы стали активнее и здоровее, частота их сердечных сокращений нормализовалась. Спустя три месяца наблюдений подопытные показали хорошую локомоторную активность.
Ранее исследователи рассказали о новом способе диагностики деменции.
Питание в одни и те же часы улучшает экспрессию генов в области головного мозга, связанного с контролем над организмом. При болезни Хантингтона (HD) этот участок часто поражается. Также четкий распорядок положительно влияет на сердце и сон.
Автор исследования профессор Кристофер Колвелл из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказал: «HD - это генетически обусловленное заболевание без известных методов лечения. Изменения в образе жизни, которые не только улучшают ее качество, но и задерживают прогресс заболевания, для пациентов с ХОБ очень необходимы».
Ученые провели исследование на грызунах с деменцией. Одну группу кормили в строго отведенные часы, вторую – беспорядочно. Мыши из контрольной группы стали активнее и здоровее, частота их сердечных сокращений нормализовалась. Спустя три месяца наблюдений подопытные показали хорошую локомоторную активность.
Ранее исследователи рассказали о новом способе диагностики деменции.
Автор: Джанабилова Татьяна П