Из-за сильных снегопадов в Нью-Йорке закрыли школы
Школы на территории города Нью-Йорк решили временно закрыть из-за ожидающихся сильных снегопадов. Настоящая снежная буря обрушится на мегаполис в США в ночное время.
Информацию о закрытии школ подтвердил и занимающий должность мэра Нью-Йорка Билл Де Блазио, разместив соответствующий пост в своем Twitter. В частности, в четверг, 4 января, учебные учреждения не будут принимать учащихся. Указанное решение администрацией города принималось на фоне того, что ночью в городе ожидается настоящая снежная буря, которая уже утром должна смениться интенсивным снегопадом.
При этом местные синоптики прогнозируют, что вышеупомянутые осадки в Нью-Йорке впоследствии должны сочетаться с относительно низкими температурами, в частности, ожидается снижение показателей до минус пяти градусов. Скорость ветра, уточняют в пресс-ведомстве метеорологической службы США, может с 10 км/час увеличиться до 40 км/час. Эксперты ожидают, что выпадет до 15 см осадков, но в итоге снега может выпасть в мегаполисе вдвое больше.
Информацию о закрытии школ подтвердил и занимающий должность мэра Нью-Йорка Билл Де Блазио, разместив соответствующий пост в своем Twitter. В частности, в четверг, 4 января, учебные учреждения не будут принимать учащихся. Указанное решение администрацией города принималось на фоне того, что ночью в городе ожидается настоящая снежная буря, которая уже утром должна смениться интенсивным снегопадом.
При этом местные синоптики прогнозируют, что вышеупомянутые осадки в Нью-Йорке впоследствии должны сочетаться с относительно низкими температурами, в частности, ожидается снижение показателей до минус пяти градусов. Скорость ветра, уточняют в пресс-ведомстве метеорологической службы США, может с 10 км/час увеличиться до 40 км/час. Эксперты ожидают, что выпадет до 15 см осадков, но в итоге снега может выпасть в мегаполисе вдвое больше.
Автор: Марина Вебер