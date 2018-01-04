СМИ: Киркоров с детьми находится в Майами, а дочь и сын Галкина отдыхают в фамильном замке
Филипп Киркоров и Максим Галкин рассказали в Сети, где отдыхают их дети в новогодние праздники. Киркоров отправился со своими детьми в Майами, туда же отбыла и тётя короля российской поп-эстрады, оперная певица Мари Киркорова. Маленькие дочь и сын Галкина отдыхают в фамильном замке родителей.
Сообщается, что в настоящее время в Майами находится и Кристина Орбакайте со своей семьёй. Филипп Киркоров отдыхает в обществе дочери Аллы Пугачёвой. Тётя Киркорова, известная оперная певица, как сообщают масс-медиа, имеет жилье в США. В Сети, в аккаунте артиста в Instagram, размещён фотоснимок, где изображены Алла Виктория и Мартин. Они подружились с Клавдией Земцовой, дочерью Кристины Орбакайте.
Отмечено, что многие звезды вылетели со своими наследниками за границу, в страны с тёплым климатом. Младшие дочери певца Стаса Михайлова находятся в Объединённых Арабских Эмиратах на отдыхе, в микроблоге певца в Instagram появилось фото в ОАЭ. Максим Галкин со своими детьми отдыхает в фамильном подмосковном замке.
Сообщается, что в настоящее время в Майами находится и Кристина Орбакайте со своей семьёй. Филипп Киркоров отдыхает в обществе дочери Аллы Пугачёвой. Тётя Киркорова, известная оперная певица, как сообщают масс-медиа, имеет жилье в США. В Сети, в аккаунте артиста в Instagram, размещён фотоснимок, где изображены Алла Виктория и Мартин. Они подружились с Клавдией Земцовой, дочерью Кристины Орбакайте.
Отмечено, что многие звезды вылетели со своими наследниками за границу, в страны с тёплым климатом. Младшие дочери певца Стаса Михайлова находятся в Объединённых Арабских Эмиратах на отдыхе, в микроблоге певца в Instagram появилось фото в ОАЭ. Максим Галкин со своими детьми отдыхает в фамильном подмосковном замке.
Автор: Семен Зайцев