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Ученые: Алкоголь вызывает рак и повреждает ДНК
Исследователи из США установили, что алкоголь может стать причиной повреждения ДНК и даже развития онкологических заболеваний. По словам специалистов, наиболее часто спиртное поражает молочные железы у женщин.

Ученые: Алкоголь вызывает рак и повреждает ДНК


«В ходе исследования удалось установить, то спиртосодержащие напитки даже при небольшом проценте алкоголя могут воздействовать на процесс восстановления клеток. В частности, они поражают молочные железы, которые находятся в процессе постоянной деформации из-за природной активности. Кроме того, алкоголь препятствует сохранению генетического кода и негативно сказывается на работе нейронов», - рассказали исследователи.

При попадании алкоголя в организм в нем образуются особые ядовитые химикаты, способные не только негативно сказываться на работе внутренних органов, но и существенно ускорять процесс старения. По словам специалистов, для того, чтобы сохранить здоровье, необходимо полностью отказаться от спиртного.

Из-за алкоголя страдает и кишечник, который постоянно вынужден бороться с вредоносной активностью. Спирт при соединении с желудочным соком и кислотами вступает с ними в реакцию, что приводит к негативным последствиям и торможению получения полезных веществ из пищи.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:23
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