Новая скандальная песня Аллы Пугачевой попала в топ сервиса iTunes
Скандальная композиция Аллы Пугачевой смогла занять место в перечне наиболее популярных песен в iTunes. Песня «Я летала», представленная Примадонной не «Первом канале», была отправлена в сервис музыки от Apple 3 января.
По прошествии всего нескольких минут трек уверенно занял позицию в ТОП-10 наиболее популярных композиций. Стоит отметить, что сама композиция «Я летала» стала достаточно скандальной, поскольку спровоцировала обвинения авторов песни в плагиате. Как заявил поэт Александр Вулых, новая песня Пугачевой имеет огромное сходство с работой Саруханова «Придуманная любовь».
По прошествии всего нескольких минут трек уверенно занял позицию в ТОП-10 наиболее популярных композиций. Стоит отметить, что сама композиция «Я летала» стала достаточно скандальной, поскольку спровоцировала обвинения авторов песни в плагиате. Как заявил поэт Александр Вулых, новая песня Пугачевой имеет огромное сходство с работой Саруханова «Придуманная любовь».
Автор: Валерий Антонов