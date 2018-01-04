PSA наладит производство фургонов на заводе в Калуге в 2018 году
PSA Group в начале года наладит серийное производство фургонов, выпускаемых под известным брендом Peugeot Expert, на заводе в Калуге. Сейчас коммерческие автомобили ввозятся в Россию из Франции. Сведения предоставил официальный представитель компании «ПСМА Рус».
Россия заказывает крупные партии Peugeot Expert, производимые на заводе в Севельнорде. Транспортировка автомобилей влияет на конечную стоимость, поэтому стране выгоднее открыть собственный завод. Позже на предприятии стартует сборка Peugeot Traveller. На данный момент идет установка конвейера.
На первом этапе калужский завод будет работать на 50% от возможной мощности, но со временем обороты увеличат. Peugeot Expert отечественной сборки получит демократичную цену и станет востребован на рынке.
Ранее в Калуге планировали приступить к сборке Mitsubishi Pajero Sport.
Россия заказывает крупные партии Peugeot Expert, производимые на заводе в Севельнорде. Транспортировка автомобилей влияет на конечную стоимость, поэтому стране выгоднее открыть собственный завод. Позже на предприятии стартует сборка Peugeot Traveller. На данный момент идет установка конвейера.
На первом этапе калужский завод будет работать на 50% от возможной мощности, но со временем обороты увеличат. Peugeot Expert отечественной сборки получит демократичную цену и станет востребован на рынке.
Ранее в Калуге планировали приступить к сборке Mitsubishi Pajero Sport.
Автор: Джанабилова Татьяна П