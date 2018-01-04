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На шпионских фото “засветился” новый внедорожник Jeep Wagoneer
Новый внедорожник от американского бренда Jeep Wagoneer показал себя на новых шпионских фото. Пока модель существует в качестве тестового прототипа, активно скрывая собственную внешность под камуфляжной пленкой.

На шпионских фото “засветился” новый внедорожник Jeep Wagoneer


Новая генерация внедорожника построена на базе концептуальной версии Jeep Yuntu Concept, также имеются сведения, что авто обзаведется удлиненной версией. Последняя может получить наименование Jeep Grand Wagoneer, пока на рынке Китая модель и вовсе будет предлагаться гражданам как Grand Commander. Благодаря использованию новых легких материалов представитель сегмента SUV окажется немного “худее” предшественника, а салон позволит разместиться внутри семи пассажирам.

Официальных данных относительно выхода Jeep Wagoneer на рынок непосредственно от представителей пока не поступало, однако инсайдеры утверждают, что этого не стоит ждать ранее 2020 года. Стоимость упомянутого транспортного средства в дилерских центрах впоследствии может начинаться от отметки в 140 тысяч долларов.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:50
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