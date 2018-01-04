Мировые продажи авто впервые превысили отметку в 90 млн единиц
На мировом рынке продажи авто впервые превысили отметку в 90 млн единиц. В соответствии с предварительными сведениями портала Wards Auto, на глобальном рынке в 2017-м удалось реализовать рекордное число транспортных средств за счет роста продаж в странах Западной Европы.
При этом рост также возник за счет выхода рынков Бразилии и России на положительные уровни в течение отчетного периода. Ключевыми двигателями спроса оказались продажи на рынках Азии. В частности, на долю авторынка КНР приходятся приблизительно 25% от итоговых мировых продаж. Около 10 лет назад данный показатель составлял лишь 15%.
Если говорить о рынках Северной Америки, там отмечается незначительное падение уровня реализации относительно показателей предыдущего года. В скором будущем эксперты прогнозируют падение роста продаж авто, поскольку услуги каршеринга активно продолжают расти в популярности. Вдобавок беспилотные авто в будущем могут стать транспортом, используемым несколькими владельцами параллельно.
При этом рост также возник за счет выхода рынков Бразилии и России на положительные уровни в течение отчетного периода. Ключевыми двигателями спроса оказались продажи на рынках Азии. В частности, на долю авторынка КНР приходятся приблизительно 25% от итоговых мировых продаж. Около 10 лет назад данный показатель составлял лишь 15%.
Если говорить о рынках Северной Америки, там отмечается незначительное падение уровня реализации относительно показателей предыдущего года. В скором будущем эксперты прогнозируют падение роста продаж авто, поскольку услуги каршеринга активно продолжают расти в популярности. Вдобавок беспилотные авто в будущем могут стать транспортом, используемым несколькими владельцами параллельно.
Автор: Валерий Антонов