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В Мексике нашли древнюю модель вселенной
Археологи в Мексике нашли каменное святилище, которому более тысячи лет. По словам специалистов, объект может быть древней моделью Вселенной, так как его очертания совпадают с расположением в ней нескольких сотен тысяч галактик.

В Мексике нашли древнюю модель вселенной


Национальный институт антропологии и истории в Мексике сообщил, что объект получил название tetzacualco. Он располагается примерно в 13 тысячах фунтов над вулканом. Его особенностью является большой валун посередине, который может быть центром Вселенной. По словам специалистов, возможно, многие тысячелетия назад скопление систем действительно имело точку в центре, которая сдерживала его вместе.

«Пока развитие науки не дает возможности изучить Вселенную в полной мере, ввиду чего мы не можем знать о том, что именно находится в центре. Судя по древнему монументу, который визуально очень напоминает скопление звезд, там располагался большой объект неизвестного происхождения», - рассказали специалисты.


Ученые не исключают, что объект на самом деле символизировал Землю и ее окрестности, однако древние люди также не могли знать о том, что вокруг планеты имеются другие небесные тела. В настоящее время образцы монумента находятся на лабораторных исследованиях для установления его возраста.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:46
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