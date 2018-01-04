В Сети появились тизеры флагманского седана Infiniti Q Inspiration
Во всемирной Сети разместили первые изображения концепта Infiniti Q Inspiration. Флагманский седан представят в Детройте (США) на ежегодном автошоу. Целью компании является показать будущую стилистику нового модельного ряда.
Эксперты отмечают, что дизайн нового автомобиля является баннером направления развития престижного бренда. Отмечен необычный дизайн и стилистика автомобиля. Флагманский седан станет предвестником новых моделей, имеющих иные стилистические решения в дизайне. Концепт представят официально 15 января в Детройте, в рамках международного автосалона.
Концепт позволит получить широкой публике представление о новом видении инженерами продукции престижного бренда. Он создан Каримом Хабиба, новым шеф-дизайнером компании Infiniti, что перешёл недавно из концерна BMW.
Эксперты отмечают, что дизайн нового автомобиля является баннером направления развития престижного бренда. Отмечен необычный дизайн и стилистика автомобиля. Флагманский седан станет предвестником новых моделей, имеющих иные стилистические решения в дизайне. Концепт представят официально 15 января в Детройте, в рамках международного автосалона.
Концепт позволит получить широкой публике представление о новом видении инженерами продукции престижного бренда. Он создан Каримом Хабиба, новым шеф-дизайнером компании Infiniti, что перешёл недавно из концерна BMW.
Автор: Семен Зайцев