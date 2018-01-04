Ученые доказали массовую миграцию древних людей в США по костям индейской девочки
Ученые, работающие на базе Копенгагенского университета, смогли доказать массовую миграцию древних людей в США по костям полуторамесячной индейской девочки, погибшей 11,5 тыс. лет назад. Результаты подробного исследования опубликованы в издании Nature.
В 2010 году ученые нашли на Аляске кости. Проведенный анализ ДНК показал, что предки американцев, род которых ранее не был известен, попали на континент через Западной полушарие. Соответственно, эта ветвь может по праву считаться самой древней.
Жители США произошли от двух групп людей: южной и северной, но найденные кости не принадлежат к ним. Ученые назвали этих людей берингинами, проживавшими на Аляске или в Сибири. 25 тыс. лет назад американцы стали делиться, первыми откололись берингийцы, но об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Ранее в Израиле нашли прах легионера.
В 2010 году ученые нашли на Аляске кости. Проведенный анализ ДНК показал, что предки американцев, род которых ранее не был известен, попали на континент через Западной полушарие. Соответственно, эта ветвь может по праву считаться самой древней.
«Нам удалось доказать теорию, что в крови американцев течет кровь мигрантов из Сибири», - рассказал автор исследования Эски Уиллерслев.
Жители США произошли от двух групп людей: южной и северной, но найденные кости не принадлежат к ним. Ученые назвали этих людей берингинами, проживавшими на Аляске или в Сибири. 25 тыс. лет назад американцы стали делиться, первыми откололись берингийцы, но об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Ранее в Израиле нашли прах легионера.
Автор: Джанабилова Татьяна П