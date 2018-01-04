Ученые: Лишний вес может помогать иммунитету в борьбе с повторным заражением
Лишний вес может помогать иммунитету в борьбе с повторным заражением разного рода вирусами. Неожиданную пользу лишних килограммов ученым удалось открыть в ходе проведенных исследований.
В рамках работы ученые изучили две группы мышей, у одной из которых имелись жировые отложения, пока у второй — нет. Поочередно грызунов заражали инфекцией, после чего исследователи вели наблюдения за тем, какой окажется итоговая реакция организма на такой раздражитель. Впоследствии удалось установить, что в жире отмечается значительная концентрация Т-лимфоцитов, способных “запоминать” общую структуру вируса, позволяя иммунитету лучше проявлять себя в борьбе с повторным заражением.
Подобного рода “клетки памяти” можно выявить во многих частях организма, но при этом непосредственно в жировом слое они отличаются столь сильной реакцией. В ходе работы ученые также попробовали пересадить жировую ткань зараженных мышей здоровым, и те впоследствии стали демонстрировать лучшую устойчивость к вирусу, с которым прежде не сталкивались.
В рамках работы ученые изучили две группы мышей, у одной из которых имелись жировые отложения, пока у второй — нет. Поочередно грызунов заражали инфекцией, после чего исследователи вели наблюдения за тем, какой окажется итоговая реакция организма на такой раздражитель. Впоследствии удалось установить, что в жире отмечается значительная концентрация Т-лимфоцитов, способных “запоминать” общую структуру вируса, позволяя иммунитету лучше проявлять себя в борьбе с повторным заражением.
Подобного рода “клетки памяти” можно выявить во многих частях организма, но при этом непосредственно в жировом слое они отличаются столь сильной реакцией. В ходе работы ученые также попробовали пересадить жировую ткань зараженных мышей здоровым, и те впоследствии стали демонстрировать лучшую устойчивость к вирусу, с которым прежде не сталкивались.
Автор: Марина Вебер