Модель Алена Шишкова показала идеальную фигуру в купальнике
Известная модель Алена Шишкова показала фанатам идеальную фигуру в купальнике. Порция «горячих» снимков появилась на официальной странице бывшей девушки Тимати в микроблоге Instagram.
На снимке, сделанном в Дубае (ОАЭ), Шишкова предстала во всей красе. Модель, облачившись в ярко-желтый купальник, стоит на балконе отеля, позируя на фоне Персидского залива. На кадре заметно, что бизнес-вумен ловила фокус, подглядывая в панорамное окно гостиничного номера.
Поклонники пост Шишковой оценили, отдельно отметив в комментариях ее прекрасное телосложение, подтянутый пресс и отсутствие жировых отложений. Хейтеры не обошли снимок стороной и сравнили модель с анорексичной особой.
Ранее Шишкова показала детское фото с мамой.
На снимке, сделанном в Дубае (ОАЭ), Шишкова предстала во всей красе. Модель, облачившись в ярко-желтый купальник, стоит на балконе отеля, позируя на фоне Персидского залива. На кадре заметно, что бизнес-вумен ловила фокус, подглядывая в панорамное окно гостиничного номера.
Поклонники пост Шишковой оценили, отдельно отметив в комментариях ее прекрасное телосложение, подтянутый пресс и отсутствие жировых отложений. Хейтеры не обошли снимок стороной и сравнили модель с анорексичной особой.
Ранее Шишкова показала детское фото с мамой.
Автор: Джанабилова Татьяна П