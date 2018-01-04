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Ученые опровергли связь между появлением первых животных и уровнем концентрации кислорода
Уровень концентрации кислорода в пределах земной атмосферы может не иметь решающего значения в появлении на поверхности Земли животных. Исследование проводилось накануне учеными из Калифорнийского университета.

Ученые опровергли связь между появлением первых животных и уровнем концентрации кислорода


Ученые выяснили, что процесс перехода в мир с насыщенным значительным объемом кислорода глубоким океаном отмечался примерно в период между 540 и 420 млн лет назад. Эксперты приписывали это последствию роста атмосферного O2 до уровней, которые можно сопоставить с 21% фиксируемого в атмосфере кислорода в наши дни. Вероятный подъем, между тем, развернулся на сотни миллионов лет непосредственно после зарождения животных, что отмечалось между 700 и 800 млн лет назад.

Кислород в истории Земли занимает одну из ведущих ролей, при том, что отслеживать его концентрацию в пределах океана и атмосферы за 4,5 млрд лет достаточно непросто. Проведенная учеными работа демонстрирует, что рост объемов атмосферного O2 до уровней, которых хватило бы для последующей успешной оксигенации глубокого океана и создания мира, не являлся ключевым условием для появления животных.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:30
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