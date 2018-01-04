Ученые: Вирус может лечить опухоли головного мозга за счет усиления иммунной системы
Вирус, который вводится непосредственно в кровоток, может быть использован для лечения людей, страдающих от опухолей в головном мозге. Ученые лондонского Института онкоисследований с коллегами из Университета Лидса выявили, что такие соединения могут воздействовать как достаточно эффективная иммунотерапия для пациентов с раком мозга либо иными опухолевыми поражениями, распространившимися на мозг.
Исследователи обнаружили, что реовирусы способны пересекать гематоэнцефалический барьер для достижения опухолей, после чего они реплицируют и ликвидируют клетки рака. Помимо этого, ученым удалось обнаружить, что вирус способен «включить» защитные механизмы организма для атаки опухоли. Ранее ученые считали маловероятной способность вируса переходить через кровь в мозг по причине наличия гематоэнцефалического барьера.
Авторы новой работы уверены, что реовирусная терапия может применяться в сочетании с иными методами лечения рака для увеличения их общей производительности. На сегодня ведется клиническое испытание, так как вирус поражает клетки рака и оставляет здоровыми исключительно здоровые клетки. Пациенты, проходящие через это лечение, рассказали о небольших побочных эффектах, имеющих отношение к гриппу. Ученые выразили надежду, что дополнительный эффект вируса в виде усиления иммунного ответа на опухоль приведет к росту числа убитых обычным лечением опухолевых клеток, что позволит лечению онкозаболеваний совершить новый виток.
Исследователи обнаружили, что реовирусы способны пересекать гематоэнцефалический барьер для достижения опухолей, после чего они реплицируют и ликвидируют клетки рака. Помимо этого, ученым удалось обнаружить, что вирус способен «включить» защитные механизмы организма для атаки опухоли. Ранее ученые считали маловероятной способность вируса переходить через кровь в мозг по причине наличия гематоэнцефалического барьера.
Авторы новой работы уверены, что реовирусная терапия может применяться в сочетании с иными методами лечения рака для увеличения их общей производительности. На сегодня ведется клиническое испытание, так как вирус поражает клетки рака и оставляет здоровыми исключительно здоровые клетки. Пациенты, проходящие через это лечение, рассказали о небольших побочных эффектах, имеющих отношение к гриппу. Ученые выразили надежду, что дополнительный эффект вируса в виде усиления иммунного ответа на опухоль приведет к росту числа убитых обычным лечением опухолевых клеток, что позволит лечению онкозаболеваний совершить новый виток.
Автор: Валерий Антонов