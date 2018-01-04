Андрей Григорьев-Апполонов на отдыхе дрессирует огромных варанов
Андрей Григорьев-Апполонов на отдыхе дрессирует огромных варанов из местного зоопарка. Соответствующий пост солист группы «Иванушки International» разместил в соцсети Instagram.
На фото Григорьев-Апполонов предстал перед фанатами в образе современного Тарзана, облаченного в простую футболку и цветастые шорты. В руке артист держит рогулину, направленную в сторону огромного варана, безразлично глядящего вдаль. В каком зоопарке сделан снимок, певец не рассказывает, но, судя по его загоревшему лицу, речь идет о тропических странах.
"Андрюша, вараны очень опасны. Будь осторожен", "Палкой его бей", "В этих шортах ты прекрасен", - писали фолловеры, оставившие под постом почти тысячу лайков.
Ранее экстрасенс рассказала, что на Григорьева-Апполонова навели порчу.
На фото Григорьев-Апполонов предстал перед фанатами в образе современного Тарзана, облаченного в простую футболку и цветастые шорты. В руке артист держит рогулину, направленную в сторону огромного варана, безразлично глядящего вдаль. В каком зоопарке сделан снимок, певец не рассказывает, но, судя по его загоревшему лицу, речь идет о тропических странах.
"Андрюша, вараны очень опасны. Будь осторожен", "Палкой его бей", "В этих шортах ты прекрасен", - писали фолловеры, оставившие под постом почти тысячу лайков.
Ранее экстрасенс рассказала, что на Григорьева-Апполонова навели порчу.
Автор: Джанабилова Татьяна П