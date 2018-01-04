Ученые предложили измерять среднюю температуру Мирового океана числом молекул благородных газов
Ученые нашли новый способ по измерению средней температуры Мирового океана. За основу были приняты значения благородных газов аргона, ксенона и криптона в воздушных пузырьках, имеющихся внутри льда в Антарктиде.
Научные издания сообщают, что из-за прогревания солнечными лучами вод Атлантического, Тихого и Северно-Ледовитого океанов ксенон и криптон высвобождаются и улетучиваются в атмосферу. Их наличие в воздухе натолкнуло ученых на новый способ измерения температуры Мирового океана. В институте океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего заявляют, что определение изменения средней температуры вод океанов невозможно из-за постоянного распределения водных масс. Каждый слой имеет свои температуры.
Исследователь Джефф Селлингхаус (Jeff Sellinghouse) и его коллеги вместо измерений температуры воды взяли за основу количество молекул благородных газов в атмосфере, испаряющихся из ледников Антарктиды. Метод является иным способом измерения общего теплового фона в Мировом океане.
«Измерение в любой точке любого океана может дать нужный ответ», - уточнил Селлингхаус.
Научные издания сообщают, что из-за прогревания солнечными лучами вод Атлантического, Тихого и Северно-Ледовитого океанов ксенон и криптон высвобождаются и улетучиваются в атмосферу. Их наличие в воздухе натолкнуло ученых на новый способ измерения температуры Мирового океана. В институте океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего заявляют, что определение изменения средней температуры вод океанов невозможно из-за постоянного распределения водных масс. Каждый слой имеет свои температуры.
Исследователь Джефф Селлингхаус (Jeff Sellinghouse) и его коллеги вместо измерений температуры воды взяли за основу количество молекул благородных газов в атмосфере, испаряющихся из ледников Антарктиды. Метод является иным способом измерения общего теплового фона в Мировом океане.
«Измерение в любой точке любого океана может дать нужный ответ», - уточнил Селлингхаус.
Автор: Семен Зайцев