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Ученые предложили измерять среднюю температуру Мирового океана числом молекул благородных газов
Ученые нашли новый способ по измерению средней температуры Мирового океана. За основу были приняты значения благородных газов аргона, ксенона и криптона в воздушных пузырьках, имеющихся внутри льда в Антарктиде.

Ученые предложили измерять среднюю температуру Мирового океана числом молекул благородных газов


Научные издания сообщают, что из-за прогревания солнечными лучами вод Атлантического, Тихого и Северно-Ледовитого океанов ксенон и криптон высвобождаются и улетучиваются в атмосферу. Их наличие в воздухе натолкнуло ученых на новый способ измерения температуры Мирового океана. В институте океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего заявляют, что определение изменения средней температуры вод океанов невозможно из-за постоянного распределения водных масс. Каждый слой имеет свои температуры.

Исследователь Джефф Селлингхаус (Jeff Sellinghouse) и его коллеги вместо измерений температуры воды взяли за основу количество молекул благородных газов в атмосфере, испаряющихся из ледников Антарктиды. Метод является иным способом измерения общего теплового фона в Мировом океане.

«Измерение в любой точке любого океана может дать нужный ответ», - уточнил Селлингхаус.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:26
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