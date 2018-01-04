Эксперты: Саморазвитие поможет пробудить творческий потенциал

В первую очередь нужно понять, как работает мозг. Способности к творчеству проявляются только в том случае, если извилины расположены на сером веществе в определенной последовательности. В то же время творчество не сопоставимо с высоким интеллектом. Это значит, что величайшие мыслители не были одарены особым мозгом. Эльберт Эйнштейн имел определенные проблемы с психикой, однако это не мешало ему делать грандиозные открытия. Уже разрушив стереотип о том, что нужно было родиться каким-то особенным, чтобы уметь творить, человеку значительно проще найти себя в той или иной отрасли.Далее следует понять и проанализировать все свои проблемы. Креативный человек строит планы наперед, благодаря чему редко терпит неудачи в поставленных самому себе целях. По словам специалистов, главной проблемой в поиске себя является неуверенность и страх. Из-за большого количества комплексов человек не может адекватно оценивать ситуацию, и от подобного пагубного эффекта определенно следует как можно быстрее избавиться. Не стоит забывать о том, что человек может себя убедить в чем-либо настолько сильно, что это придуманное им убеждение станет реальностью. Кроме того, не стоит быть врагом самому себе. Индивиду для обнаружения в себе творческого потенциала нужно понять, что именно в жизни для него является хорошим.Третьим пунктом в поиске творческих начинаний должна стать размеренность. Излишнюю креативность можно сопоставить с вычурностью, ввиду чего люди могут не оценить старания индивида в той или иной отрасли. У каждого креативного человека могут быть застои, творцы могут быть чем-либо расстроены, слишком увлечены чем-то или кем-то, чтобы эффективно работать. В конце концов, им может не нравиться погода за окном, и они не смогут творить в этот день. Специалисты отмечают, что даже в самых ярких проектах нужна размеренность и сдержанность. Дополнить идею можно всегда, однако убрать из нее лишние элементы будет сложно.Еще одним важным аспектом креативности является постоянное познание нового. Исследователи отмечают, что речь идет не о планомерном развитии интеллекта, а именно о том, что интересно человеку. Для того, чтобы находить новые идеи, нужно постоянно черпать вдохновение. Специалисты отмечают, что благодаря постоянным поступлениям информации в мозг, он начинает работать значительно быстрее и продуктивнее. Источников свежих идей огромное множество. Не стоит ограничивать себя только каноническими книгами или статьями в Сети. Даже телевизор может дать почву для творческих размышлений и поиска инновационных решений в том или ином деле.Также определенно стоит избавиться от комплексов. По словам специалистов, мнение близких людей стоит учитывать, однако не нужно придавать ему большого значения. Критика создана для того, чтобы индивид смог выслушать ее и сделать определенные выводы, а не переживать на этот счет. Кроме того, закомплексованному человеку не хватит времени для творческих копаний. Также стоит помнить о том, что люди стараются тянуть друг друга вниз. Человеческая психология построена на зависти и конкуренции в 99 процентах случаев. В мире имеются индивиды, которые отвергают собственные потребности в пользу помощи всем окружающим, однако их очень мало.Не стоит принимать близко к сердцу поражения. По словам специалистов, именно ошибки часто наставляют индивида на истинный путь. Даже самое простое дело не возможно без проблем. Главной причиной «опустившихся рук» является страх перед поражениями. Стоит помнить, что даже негативная практика является хорошим опытом, который в дальнейшем нужно использовать в своих творческих делах. Лучше сделать 1000 разных ошибок, чем повторить 1000 раз одну и ту же.Стоит запомнить, что творчество сложнее простого труда. Многие простые рабочие считают, что актерское мастерство, пение, рисунок и другие профессии такого типа не стоит считать работой. На самом деле все выглядит в корне противоположно. Творческий процесс — это труд, тяжелый кропотливый, подчас требующий гораздо больше усилий, чем работа физиков или биологов, например. То, что «креативить» просто — еще один распространенный стереотип, мешающий поверить в свой творческий потенциал и начать трудиться в желаемой отрасли. По словам специалистов, стоит помнить о том, что даже для написания самой простой картины в виде точки на белом листе художнику приходится сидеть над ней неделями. В целом, для открытия в себе творческого потенциала нужно просто в него поверить и начать работать над собой. Без всех вышеперечисленных правил креативности будет очень сложно достичь.