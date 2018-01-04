Солист Rammstein Тилль Линдеманн празднует 55-летие
Тилль Линдеманн, известный как фронтмен рок-группы Rammstein, 4 января празднует свое 55-летие. Деятель признавался, что даже не мечтал стать настолько известным, однако сейчас его любят миллионы.
На свет Тилль Линдеманн появился в 1963 году. Он имел напряженные отношения с отцом, который мечтал, чтобы сын стал поэтом. Отчасти так и вышло, ведь, помимо множества композиций, солист Rammstein также выпустил несколько собственных сборников стихотворений. В юные годы увлекался спортом, профессионально занимался плаванием и демонстрировал незаурядные успехи, выступая на чемпионатах за сборную Германии. Оставил это занятие Линдеманн только после полученной травмы.
"Затащить" музыканта в группу удалось его товарищу Рихарду Круспе, который давно мечтал о создании рок-коллектива. Сам Тилль Линдеманн сомневался, ведь не считал, что наделен особыми вокальными данными, но в итоге все же решил попробовать и не прогадал. За время своей карьеры артист успел записать несколько композиций в составе других известных групп и создать собственную — Lindemann.
На свет Тилль Линдеманн появился в 1963 году. Он имел напряженные отношения с отцом, который мечтал, чтобы сын стал поэтом. Отчасти так и вышло, ведь, помимо множества композиций, солист Rammstein также выпустил несколько собственных сборников стихотворений. В юные годы увлекался спортом, профессионально занимался плаванием и демонстрировал незаурядные успехи, выступая на чемпионатах за сборную Германии. Оставил это занятие Линдеманн только после полученной травмы.
"Затащить" музыканта в группу удалось его товарищу Рихарду Круспе, который давно мечтал о создании рок-коллектива. Сам Тилль Линдеманн сомневался, ведь не считал, что наделен особыми вокальными данными, но в итоге все же решил попробовать и не прогадал. За время своей карьеры артист успел записать несколько композиций в составе других известных групп и создать собственную — Lindemann.
Автор: Марина Вебер