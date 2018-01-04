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Ольга Серябкина показала танцующего под ее песни филина Филиппа
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина показала домашнего филина по кличке Филипп, танцующего под ее песни. Соответствующий пост появился в микроблоге Instagram.

Ольга Серябкина показала танцующего под ее песни филина Филиппа


В комментарии к посту Molly рассказала, что забрала Филиппа, когда он выпал из своего гнезда. Привыкнув к звездной жизни, филин стал настоящим танцором. Стоит только Серябкиной затянуть строчку из хита «Если ты меня не любишь», как птица начинает двигаться в такт мелодии. Ведет он себя спокойно, но иногда может укусить.

Некоторые фанаты советовали отпустить птицу на волю, потому что дома ей не место. Орнитологи, оказавшиеся подписчиками звезды, объяснили, что филин не сможет выжить в естественных условиях после неволи.

Ранее Серябкина рассказала о предстоящей интимной встрече.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:46
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