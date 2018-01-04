Названы значимые астрономические события 2018 года
Ученые Новосибирского астрономического объединения назвали значимые астрономические события 2018 года. Самое первое случилось 1 января, когда перед восходом Солнца в небе появился Меркурий, приближающийся к Юпитеру и Марсу. В конце февраля состоится лунное затмение.
Следующим станет появление яркой Венеры. На расстоянии пятой части лунного диска от неё будет располагаться Уран. Чтобы увидеть последний требуется использовать телескоп. Помимо этого, одно из наиболее удивительных событий будет иметь место 28 июля. В этот день Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, чего не случалось на протяжении нескольких десятилетий.
В августе начнутся метеоритные дожди. Во время их входа в атмосферу можно будет наблюдать до 60 ярких световых следов за час.
Следующим станет появление яркой Венеры. На расстоянии пятой части лунного диска от неё будет располагаться Уран. Чтобы увидеть последний требуется использовать телескоп. Помимо этого, одно из наиболее удивительных событий будет иметь место 28 июля. В этот день Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, чего не случалось на протяжении нескольких десятилетий.
В августе начнутся метеоритные дожди. Во время их входа в атмосферу можно будет наблюдать до 60 ярких световых следов за час.
Автор: Валерий Антонов