Ученые нашли доказательства падения огромного астероида в Азии 800 тысяч лет назад

«Данное событие могло стать важным в процессе формирования современных флоры и фауны. Катаклизмы такого типа сказываются не только на природе, но и на озоновом слое. Возможно, именно из-за большого количества ультрафиолетовых лучей на Земле существенно изменился климат, став толчком для развития», - рассказал Марио Триелофф из Гейдельбергского университета в Германии.

Ученые установили, что осколки астероида при падении разлетелись по радиусу примерно в 2000 километров, покрыв собой около пятой части Земли. Кроме того, объект полностью уничтожил всю фауну на территории современной Юго-Восточной Азии. По мнению исследователей, именно из-за данного явления растительность на этой территории имеет отличия от европейской и американской.Исследователи изучали крошечные кристаллы циркона в тектитах, найденные на территории современной Азии. Данный элемент встречается на Земле крайне редко, из-за чего может иметь инопланетное происхождение.