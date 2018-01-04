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Ученые нашли доказательства падения огромного астероида в Азии 800 тысяч лет назад
Исследователи из США нашли доказательства падения астероида на территории современной Азии, которое произошло более 800 тысяч лет назад. По словам специалистов, данный космический объект имел настолько большие размеры, что не сгорел в атмосфере при трении о воздушные массы.

Ученые нашли доказательства падения огромного астероида в Азии 800 тысяч лет назад


Ученые установили, что осколки астероида при падении разлетелись по радиусу примерно в 2000 километров, покрыв собой около пятой части Земли. Кроме того, объект полностью уничтожил всю фауну на территории современной Юго-Восточной Азии. По мнению исследователей, именно из-за данного явления растительность на этой территории имеет отличия от европейской и американской.

«Данное событие могло стать важным в процессе формирования современных флоры и фауны. Катаклизмы такого типа сказываются не только на природе, но и на озоновом слое. Возможно, именно из-за большого количества ультрафиолетовых лучей на Земле существенно изменился климат, став толчком для развития», - рассказал Марио Триелофф из Гейдельбергского университета в Германии.


Исследователи изучали крошечные кристаллы циркона в тектитах, найденные на территории современной Азии. Данный элемент встречается на Земле крайне редко, из-за чего может иметь инопланетное происхождение.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 12:30
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