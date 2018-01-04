Ученые: Введение в рацион младенцев твердой пищи повышает риск развития диабета
Ученые доказали, что детей до шести месяцев необходимо кормить только грудным молоком или специализированной семью. Твердая пища в раннем возрасте может привести к развитию диабета.
Исследователи изучили рацион 1500 малышей от полугода до трех лет. Оказалось, только 32,5% детей родители кормили в соответствии с рекомендациями, то есть вводили прикорм после 6 месяцев.
Грудное молоко – сбалансированный продукт, содержащий необходимые младенцу питательные вещества и железо. Когда малыш начинает держать голову и самостоятельно сидеть, можно добавлять в рацион злаки и мясо.
Ранее сообщалось, что младенцев может убить питьевая вода.
Исследователи изучили рацион 1500 малышей от полугода до трех лет. Оказалось, только 32,5% детей родители кормили в соответствии с рекомендациями, то есть вводили прикорм после 6 месяцев.
Грудное молоко – сбалансированный продукт, содержащий необходимые младенцу питательные вещества и железо. Когда малыш начинает держать голову и самостоятельно сидеть, можно добавлять в рацион злаки и мясо.
Ранее сообщалось, что младенцев может убить питьевая вода.
Автор: Джанабилова Татьяна П