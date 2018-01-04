Модель Гаянэ Багдасарян впечатлила поклонников своими ягодицами
Модель Гаянэ Багдасарян впечатлила поклонников своими полуобнаженными ягодицами. Откровенные кадры теледива разместила накануне на своей странице в сети Instagram.
В соцсети Гаянэ Багдасарян написала, что с ней случилось невероятное приключение. В частности, модель пешком в одних сланцах прошлась на гору к водопадам, чтобы там позировать в откровенном купальнике. На опубликованных снимках девушка всячески демонстрирует свои неприкрытые ягодицы, а на одном из кадров ее пятая точка показана крупным планом, когда Багдасарян села прямо на камень, с которого стекал водопад. “Туда и обратно 3 часа и потом купание в водопаде”, — подписала свой пост скандальная модель.
Большинство поклонников такими кадрами оказались приятно впечатлены, отмечая, что Гаянэ Багдасарян имеет весьма привлекательные формы. Впрочем, нашлись и те, кто не оценил фигуры модели, считая, что ягодицы у нее слишком большие. Запись в соцсети успела собрать более 4 тысяч отметок “Мне нравится” и множество комментариев.
В соцсети Гаянэ Багдасарян написала, что с ней случилось невероятное приключение. В частности, модель пешком в одних сланцах прошлась на гору к водопадам, чтобы там позировать в откровенном купальнике. На опубликованных снимках девушка всячески демонстрирует свои неприкрытые ягодицы, а на одном из кадров ее пятая точка показана крупным планом, когда Багдасарян села прямо на камень, с которого стекал водопад. “Туда и обратно 3 часа и потом купание в водопаде”, — подписала свой пост скандальная модель.
Большинство поклонников такими кадрами оказались приятно впечатлены, отмечая, что Гаянэ Багдасарян имеет весьма привлекательные формы. Впрочем, нашлись и те, кто не оценил фигуры модели, считая, что ягодицы у нее слишком большие. Запись в соцсети успела собрать более 4 тысяч отметок “Мне нравится” и множество комментариев.
Автор: Марина Вебер