Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Здоровье

Ученые: Сало и колбасные изделия повышают риск заболевания раком молочной железы
По мнению исследователей, сало и колбасные изделия влияют на увеличение у женщин риска заболеть раком молочной железы. Регулярное употребление 9 грамм сала и нескольких кусков колбасы увеличивает возможность заболевания.

Ученые: Сало и колбасные изделия повышают риск заболевания раком молочной железы


Медиа-издание Independent сообщает, что увлечение салом и колбасой нежелательно женщинам, особенно после менопаузы. Группа ученых из университета Глазго провела исследование, заявив, что мясные изделия влияют на риск заболевания раком молочной железы. В исследовании научными работниками были проанализированы 26 тысяч медицинских карт женщин, все они проживают в Великобритании и находятся в среднем возрасте. Представительницы слабого пола, увлекающиеся колбасой и салом, едят их хотя бы раз в неделю. Это на 15% увеличило риск появления рака в сравнении с женщинами, предпочитающими вегетарианскую диету.

Обработанное мясо относят к группе перебродившей продукции, а колбаса прошла через этапы посола, уточняют диетологи. В Британии отмечен рост рака молочной железы у женщин. Краткий отчёт научной группы размещён в «Европейском журнале рака».
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:56
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:50 СМИ: При обстреле исторического центра Дамаска
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram