Ученые: Сало и колбасные изделия повышают риск заболевания раком молочной железы
По мнению исследователей, сало и колбасные изделия влияют на увеличение у женщин риска заболеть раком молочной железы. Регулярное употребление 9 грамм сала и нескольких кусков колбасы увеличивает возможность заболевания.
Медиа-издание Independent сообщает, что увлечение салом и колбасой нежелательно женщинам, особенно после менопаузы. Группа ученых из университета Глазго провела исследование, заявив, что мясные изделия влияют на риск заболевания раком молочной железы. В исследовании научными работниками были проанализированы 26 тысяч медицинских карт женщин, все они проживают в Великобритании и находятся в среднем возрасте. Представительницы слабого пола, увлекающиеся колбасой и салом, едят их хотя бы раз в неделю. Это на 15% увеличило риск появления рака в сравнении с женщинами, предпочитающими вегетарианскую диету.
Обработанное мясо относят к группе перебродившей продукции, а колбаса прошла через этапы посола, уточняют диетологи. В Британии отмечен рост рака молочной железы у женщин. Краткий отчёт научной группы размещён в «Европейском журнале рака».
Медиа-издание Independent сообщает, что увлечение салом и колбасой нежелательно женщинам, особенно после менопаузы. Группа ученых из университета Глазго провела исследование, заявив, что мясные изделия влияют на риск заболевания раком молочной железы. В исследовании научными работниками были проанализированы 26 тысяч медицинских карт женщин, все они проживают в Великобритании и находятся в среднем возрасте. Представительницы слабого пола, увлекающиеся колбасой и салом, едят их хотя бы раз в неделю. Это на 15% увеличило риск появления рака в сравнении с женщинами, предпочитающими вегетарианскую диету.
Обработанное мясо относят к группе перебродившей продукции, а колбаса прошла через этапы посола, уточняют диетологи. В Британии отмечен рост рака молочной железы у женщин. Краткий отчёт научной группы размещён в «Европейском журнале рака».
Автор: Семен Зайцев