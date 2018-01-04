В Приморье при прорыве трубы в санатории пострадали четверо детей и охранник
4 января, около 08:50 по местному времени, в Приморье из-за прорыва трубы в жилом помещении санатория пострадали четверо детей и помогавший им охранник. Пострадавшие с ожогами разной степени тяжести доставлены в медучреждение. Сведение об инциденте, произошедшем в поселке Горные Ключи, предоставило ГУ МЧС России.
Сообщается, на втором этаже санатория прорвало отопительный стояк. Горячая вода попала на ноги сотруднику охранной службы и четверым детям. В основном, травмы незначительные – покраснения и ожоги I степени. Пострадавшим оказывается психологическая помощь. Авария устранена.
Сообщается, на втором этаже санатория прорвало отопительный стояк. Горячая вода попала на ноги сотруднику охранной службы и четверым детям. В основном, травмы незначительные – покраснения и ожоги I степени. Пострадавшим оказывается психологическая помощь. Авария устранена.
Автор: Джанабилова Татьяна П