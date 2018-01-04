Новый SsangYong Stavic получил новые бампер и радиаторную решетку
Компания SsangYong провела презентацию минивэна Stavic. Корейский производитель изменил экстерьер модели и список доступных опций. Силовая гамма осталась той же, но авто получило новые бампер, радиаторную решетку, противотуманную оптику, а также колесные диски диагональю 18 дюймов.
В салоне размещена модернизированная медиасистема, которая имеет поддержку для смартфонов и точку для обеспечения доступа Wi-Fi. Новый SsangYong Stavic предлагается в вариациях на 9 либо 11 мест. Топовая версия авто доступна с высокой крышей и салоном на 7 мест. Гамма силовых агрегатов включает дизельный двигатель объемом 2,2 л. с. производительностью 178 «лошадей».
В качестве трансмиссии будет использоваться 7-скоростная АКПП, функционирующая в паре с системами полного и заднего привода. Цена нового минивэна на домашнем рынке составляет 28,38 млн вон, что эквивалентно 1,5 млн рублей.
В салоне размещена модернизированная медиасистема, которая имеет поддержку для смартфонов и точку для обеспечения доступа Wi-Fi. Новый SsangYong Stavic предлагается в вариациях на 9 либо 11 мест. Топовая версия авто доступна с высокой крышей и салоном на 7 мест. Гамма силовых агрегатов включает дизельный двигатель объемом 2,2 л. с. производительностью 178 «лошадей».
В качестве трансмиссии будет использоваться 7-скоростная АКПП, функционирующая в паре с системами полного и заднего привода. Цена нового минивэна на домашнем рынке составляет 28,38 млн вон, что эквивалентно 1,5 млн рублей.
Автор: Валерий Антонов