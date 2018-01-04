Выставку индийских драгоценностей ограбили в Венеции на миллионы евро
В Венеции во время выставки драгоценностей неизвестные ограбили Дворец дожей. По информации от местных правоохранителей, сумма ущерба составила примерно 30 тысяч евро.
В полиции сообщили, что грабители украли две серьги из частной коллекции шейха Аль-Тани и брошь. В настоящее время на черном рынке продать украшения можно минимум за 1 миллион долларов. Поймать злоумышленников пока не удалось.
Ограбление произошло в последний день работы выставки. По информации от правоохранителей, злоумышленники отключили сигнализацию и вскрыли витрину. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. По предварительным данным, подозреваемые в совершении преступления пытались пересечь границу страны.
В полиции сообщили, что грабители украли две серьги из частной коллекции шейха Аль-Тани и брошь. В настоящее время на черном рынке продать украшения можно минимум за 1 миллион долларов. Поймать злоумышленников пока не удалось.
Ограбление произошло в последний день работы выставки. По информации от правоохранителей, злоумышленники отключили сигнализацию и вскрыли витрину. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. По предварительным данным, подозреваемые в совершении преступления пытались пересечь границу страны.
Автор: Махов Артем