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exclusive / Общество

К концу января 2018 года в 25 электричках ЦППК заработает Wi-Fi
В течение января 2018 года еще в 25 электричках, принадлежащих ЦППК, должен заработать Wi-Fi. Соответствующие сведения со ссылкой на пресс-ведомство компании предоставляют массмедиа.

К концу января 2018 года в 25 электричках ЦППК заработает Wi-Fi


Согласно заявлению представителей ЦППК, в течение этого месяца Wi-Fi появится в 25 электропоездах, а именно в 23 новых ЭП2Д, а также двух электричках ЭГ2Тв (“Иволга”). Прежде всего это касается тех видов транспорта, которые занимаются транспортировкой пассажиров по маршруту Москва-Новопеределкино-Москва. После соответствующего обновления уже к концу первого месяца 2018 года в поездах ЦППК должны в сумме функционировать почти 95 электричек, где предоставляется бесплатная услуга доступа к Интернету, и не исключено, что до конца этого года их число будет расти.

Предоставляются сведения, что за 2017 год системой Wi-Fi в поездах ЦППК успели воспользоваться в сумме не менее 900 тысяч отдельных пользователей. С января прошлого года пассажиры, кроме того, установили подключение с беспроводной Сетью не менее 3,5 млн раз.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:17
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