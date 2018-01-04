В Новосибирской области тела двух человек нашли после пожара на складе
В Новосибирской области найдены тела двух человек, умерших во время пожара на складе. Они были обнаружены по итогам происшествия, отмечается в сообщении экстренных служб.
Работники регионального управления МЧС отметили, что суммарная площадь возгорания составила 2 тысячи «квадратов». Местом распространения огня стало помещение производственного цеха в Искитимском районе.
«При тушении пожара найдены тела 2-х погибших», - сообщает источник.
Возгорание появилось на складе, расположенном в муниципальном пункте Чернореченский. На текущий момент пожар локализован, а его суммарная площадь достигала 2-х тысяч кв. м. По месту ведется проверка, а также разбор сгоревших конструкций.
Работники регионального управления МЧС отметили, что суммарная площадь возгорания составила 2 тысячи «квадратов». Местом распространения огня стало помещение производственного цеха в Искитимском районе.
«При тушении пожара найдены тела 2-х погибших», - сообщает источник.
Возгорание появилось на складе, расположенном в муниципальном пункте Чернореченский. На текущий момент пожар локализован, а его суммарная площадь достигала 2-х тысяч кв. м. По месту ведется проверка, а также разбор сгоревших конструкций.
Автор: Валерий Антонов