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В США пассажирский самолет пропал с радаров после вылета
После вылета в США с радаров неожиданно исчез самолет, он отбыл из Оклахома Сити в Джорджтаун. Летательный аппарат пропал в среду, в вечернее время по местному времени.

В США пассажирский самолет пропал с радаров после вылета


Американские СМИ сообщают, что после выруливания на ВПП и взлёта самолет в скором времени пропал с радаров диспетчерских служб. Это произошло после вылета судна из местного аэропорта Wiley Post (Оклахома Сити), сообщает медиа-издание Breaking 911. Представители береговой охраны США заявили, что поиски самолёта будут проводиться в районе Мексиканского залива. Особо отмечено, что подготовка к спасательной операции была начата после появления в массмедиа информационного сообщения о предполагаемом крушении. Сколько пассажиров и членов экипажа могло находиться на борту исчезнувшего самолёта, не сообщается.

Информируется, что поисковое воздушное судно будет направлено из города Фрипорт. Поисковая операция началась, уточнили представители береговой охраны.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:17
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