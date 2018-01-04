В США пассажирский самолет пропал с радаров после вылета
После вылета в США с радаров неожиданно исчез самолет, он отбыл из Оклахома Сити в Джорджтаун. Летательный аппарат пропал в среду, в вечернее время по местному времени.
Американские СМИ сообщают, что после выруливания на ВПП и взлёта самолет в скором времени пропал с радаров диспетчерских служб. Это произошло после вылета судна из местного аэропорта Wiley Post (Оклахома Сити), сообщает медиа-издание Breaking 911. Представители береговой охраны США заявили, что поиски самолёта будут проводиться в районе Мексиканского залива. Особо отмечено, что подготовка к спасательной операции была начата после появления в массмедиа информационного сообщения о предполагаемом крушении. Сколько пассажиров и членов экипажа могло находиться на борту исчезнувшего самолёта, не сообщается.
Информируется, что поисковое воздушное судно будет направлено из города Фрипорт. Поисковая операция началась, уточнили представители береговой охраны.
Американские СМИ сообщают, что после выруливания на ВПП и взлёта самолет в скором времени пропал с радаров диспетчерских служб. Это произошло после вылета судна из местного аэропорта Wiley Post (Оклахома Сити), сообщает медиа-издание Breaking 911. Представители береговой охраны США заявили, что поиски самолёта будут проводиться в районе Мексиканского залива. Особо отмечено, что подготовка к спасательной операции была начата после появления в массмедиа информационного сообщения о предполагаемом крушении. Сколько пассажиров и членов экипажа могло находиться на борту исчезнувшего самолёта, не сообщается.
Информируется, что поисковое воздушное судно будет направлено из города Фрипорт. Поисковая операция началась, уточнили представители береговой охраны.
Автор: Семен Зайцев