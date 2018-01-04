В Австралии мужчина сделал предложение возлюбленной, узнав о своей парализации
В Австралии 29-летний мужчина сделал предложение возлюбленной, узнав о парализации, наступившей после падения с квадроцикла. Пара, несмотря на преграды, сыграла свадьбу через год после трагедии.
Мужчина катался на квадроцикле недалеко от сиднейского пляжа Куджи и планировал на большой скорости нырнуть в океан. Не рассчитав глубину, он ударился головой о песчаное дно и сломал позвоночник. Девушка не отходила от бойфренда, пока он не очнулся в Больнице принца Уэльского.
«Я очнулся, осознал, что парализован, но все равно сделал любимой предложение. Эта история изменила наши жизни, но она все равно согласилась. Сначала мне было тяжело приспособиться, но сейчас я все делаю быстро. Без своей жены я бы не справился», - рассказал мужчина.
Мужчина катался на квадроцикле недалеко от сиднейского пляжа Куджи и планировал на большой скорости нырнуть в океан. Не рассчитав глубину, он ударился головой о песчаное дно и сломал позвоночник. Девушка не отходила от бойфренда, пока он не очнулся в Больнице принца Уэльского.
«Я очнулся, осознал, что парализован, но все равно сделал любимой предложение. Эта история изменила наши жизни, но она все равно согласилась. Сначала мне было тяжело приспособиться, но сейчас я все делаю быстро. Без своей жены я бы не справился», - рассказал мужчина.
Автор: Джанабилова Татьяна П