В ДТП на Петербурге пострадали четыре человека
В Санкт-Петербурге на Караваевской улице произошло масштабное ДТП, в ходе которого пострадали четыре человека. По данным от местной полиции, один из них находится в отделении интенсивной терапии.
Авария произошла вчера в вечернее время рядом с жилым домом. В пресс-центре ГУ МВД сообщили, что автомобиль Ford столкнулся с Chevrolet на перекрестке. От удара оба транспортных средства откинуло на обочину, где в тот момент были пешеходы, однако им удалось вовремя отойти в сторону.
«Троих, в том числе годовалого ребенка, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Женщина, находившаяся в одной из иномарок, была госпитализирована с открытым переломом руки и многочисленными увечьями. Сейчас она находится в реанимации, а ее состояние оценивается как тяжелое», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Северной столице.
По данным от очевидцев, из-за аварии на Караваевской улице образовалась пробка, однако в течение 15 минут ее удалось полностью ликвидировать. По факту происшествия проводится предварительная проверка. В полиции отметили, что водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. О причинах аварии ничего не известно.
Авария произошла вчера в вечернее время рядом с жилым домом. В пресс-центре ГУ МВД сообщили, что автомобиль Ford столкнулся с Chevrolet на перекрестке. От удара оба транспортных средства откинуло на обочину, где в тот момент были пешеходы, однако им удалось вовремя отойти в сторону.
«Троих, в том числе годовалого ребенка, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Женщина, находившаяся в одной из иномарок, была госпитализирована с открытым переломом руки и многочисленными увечьями. Сейчас она находится в реанимации, а ее состояние оценивается как тяжелое», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Северной столице.
По данным от очевидцев, из-за аварии на Караваевской улице образовалась пробка, однако в течение 15 минут ее удалось полностью ликвидировать. По факту происшествия проводится предварительная проверка. В полиции отметили, что водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. О причинах аварии ничего не известно.
Автор: Махов Артем