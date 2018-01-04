Анастасия Волочкова показала голый снимок в ледяной купели
Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам свой голый снимок в ледяной купели. Балерина разместила его на странице аккаунта в Instagram в честь собственных именин – Дня святой Анастасии.
«Не знаю, как у вас проходят новогодние праздники и каникулы, но я здесь во льдах. В ледяной купели с утра в день собственных именин», - подписала пост Волочкова.
На фото балерина прикрывает собственную грудь веником и улыбается. Поклонники пожелали Волочковой хорошего отдыха, но обнаружились и такие, кто встретил публикацию пикантного фото критически.
«Не знаю, как у вас проходят новогодние праздники и каникулы, но я здесь во льдах. В ледяной купели с утра в день собственных именин», - подписала пост Волочкова.
На фото балерина прикрывает собственную грудь веником и улыбается. Поклонники пожелали Волочковой хорошего отдыха, но обнаружились и такие, кто встретил публикацию пикантного фото критически.
Автор: Валерий Антонов