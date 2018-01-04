В Британии 10 спасателям не удалось вытащить застрявшего в секс-игрушке мужчину
На территории Великобритании десятку спасателей не удалось вытащить застрявшего в секс-игрушке мужчину. Инцидент, по данным массмедиа, отмечен накануне в городе Ипсвич.
Местный житель обратился в городскую службу спасения с достаточно нестандартной ситуацией. Так, гражданин "вступил в интимную близость" с секс-игрушкой, однако в процессе такого взаимодействия застрял и выбраться самостоятельно не мог. При попытке изъять половой орган британец испытывал острые болевые ощущения. Прибывшие спасатели установили, что застрял мужчина в кольце, рассчитанном на сексуальный контакт.
В сумме помощь жителю Британии пытались оказать десять спасателей, но их старания не принесли желанного результата. В итоге на место прибыла пожарная бригада, а спасательная операция заняла около шести часов. Впоследствии, после непростого и болезненного освобождения, мужчину пришлось госпитализировать, и сейчас пациент проходит необходимое лечение. Неизвестно, какого рода повреждения получил в результате своих пристрастий британец.
Местный житель обратился в городскую службу спасения с достаточно нестандартной ситуацией. Так, гражданин "вступил в интимную близость" с секс-игрушкой, однако в процессе такого взаимодействия застрял и выбраться самостоятельно не мог. При попытке изъять половой орган британец испытывал острые болевые ощущения. Прибывшие спасатели установили, что застрял мужчина в кольце, рассчитанном на сексуальный контакт.
В сумме помощь жителю Британии пытались оказать десять спасателей, но их старания не принесли желанного результата. В итоге на место прибыла пожарная бригада, а спасательная операция заняла около шести часов. Впоследствии, после непростого и болезненного освобождения, мужчину пришлось госпитализировать, и сейчас пациент проходит необходимое лечение. Неизвестно, какого рода повреждения получил в результате своих пристрастий британец.
Автор: Марина Вебер