В Башкортостане девочка попала в "ледяной плен" при катании с горки
3 января в Нефтекамске (Башкортостан) девочка попала в «ледяной плен», катаясь с горки. Отец ребенка снял инцидент на видео и передал местным корреспондентам.
Мужчина рассказал, что детская горка установлена на территории ледового городка с нарушениями. Многие малыши, как и его дочь, уже застревали ногами в щели. К счастью, в этот раз никто не пострадал, но девочке пришлось ждать, когда ее вызволят из «плена».
Ранее в Уфе девочка съехала с горки под колеса автомобиля.
Мужчина рассказал, что детская горка установлена на территории ледового городка с нарушениями. Многие малыши, как и его дочь, уже застревали ногами в щели. К счастью, в этот раз никто не пострадал, но девочке пришлось ждать, когда ее вызволят из «плена».
«Городок построен ужасно. Детям негде играть, потому что на горках огромные дыры, попав в которые, можно убиться», - рассказала местная жительница.
Ранее в Уфе девочка съехала с горки под колеса автомобиля.
Автор: Джанабилова Татьяна П