Бабушка-блогер из Краснодара быстро набирает популярность в соцсетях
Бабушка-блогер из Краснодара набирает популярность в соцсетях. Страница 85-летней пенсионерки содержит истории самого разного плана. Она поделилась с подписчиками воспоминаниями о времени войны, отдыхе, данными о гардеробе, а также рецептами своих лучших блюд.
До того, как раздать угощения членам семьи, бабушка-блогер делает фото блюда. «Они откровенно пишут мне, что ждут больше сообщений. Я уже считаю себя чем-то обязанной», — отмечает Валентина Кулешова.
В гардеробе пенсионерки из Краснодара можно увидеть шляпки и платья. При этом она всегда появляется в макияже. За 4 месяца с момента регистрации бабушка-блогер собрала несколько тысяч подписчиков, а также сотни разнообразных комментариев. Она привлекает пользователей своими искренними рассказами о детстве в период Великой Отечественной войны, политических деятелях, урожае и многом ином.
Как сообщили родственники пенсионерки, ей на смартфон установили все требующиеся программы и показали, как ими пользоваться. После первой публикации от пользователей пришло множество вопросов, на которые она стала давать ответы. На вопросы журналистов о том, ради чего она набирает подписчиков, бабушка-блогер из Краснодара ответила: «Чем больше — тем лучше».
До того, как раздать угощения членам семьи, бабушка-блогер делает фото блюда. «Они откровенно пишут мне, что ждут больше сообщений. Я уже считаю себя чем-то обязанной», — отмечает Валентина Кулешова.
В гардеробе пенсионерки из Краснодара можно увидеть шляпки и платья. При этом она всегда появляется в макияже. За 4 месяца с момента регистрации бабушка-блогер собрала несколько тысяч подписчиков, а также сотни разнообразных комментариев. Она привлекает пользователей своими искренними рассказами о детстве в период Великой Отечественной войны, политических деятелях, урожае и многом ином.
Как сообщили родственники пенсионерки, ей на смартфон установили все требующиеся программы и показали, как ими пользоваться. После первой публикации от пользователей пришло множество вопросов, на которые она стала давать ответы. На вопросы журналистов о том, ради чего она набирает подписчиков, бабушка-блогер из Краснодара ответила: «Чем больше — тем лучше».
Автор: Валерий Антонов