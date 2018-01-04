В России дебоширов в поездах и автобусах занесут в черный список

«Мы собрали многочисленные жалобы граждан, которым во время путешествия пришлось столкнуться с буйными пассажирами. Предлагаем заносить нарушителей в единую базу данных и идентифицировать их по паспорту, который нужен при покупке билета. Только так мы сможем обеспечить безопасность других пассажиров», - рассказал Илья Зотов, зампред ООП.

Решение о продаже билетов тому или иному гражданину будет принимать перевозчик. При этом, если у человека из черного списка нет альтернативного транспорта, отказать ему в услуге невозможно. Министерство транспорта готово рассмотреть предложение, если оно поступит в ведомство.Напомним, похожие меры воздействия на дебоширов действуют в авиакомпаниях. Гражданам, попавшим в базу данных, запрещено совершать перелеты в течении года (кроме выездов на похороны или лечение).