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Мигрант из Сомали переоделся в медсестру и напал на беременную женщину
Мигрант из Сомали переоделся с медсестру и напал на беременную женщину, пытаясь совершить противоправные действия сексуального характера. По информации от местной полиции, злоумышленника удалось задержать на месте.

Мигрант из Сомали переоделся в медсестру и напал на беременную женщину


Инцидент произошел в канун Нового года. По словам очевидцев, мужчина в одежде медицинского работника зашел в палату к беременной женщине и попытался совершить в отношении нее противоправные действия. Свидетели сразу же обратились к охране, которая задержала преступника, вызвав на место полицию.

«Беременная женщина начала кричать и звать на помощь. Громкие звуки услышали больные из других палат, вызвав охрану. На место также прибыли правоохранители, которые задержали мужчину. Преступником оказался уроженец Сомали без документов на пересечение границы. В настоящее время он находится под стражей», - сообщили в местной полиции.

Сам мужчина не смог объяснить мотивы своих действий, заявив, что это знает «только Бог». Адвокаты задержанного потребовали направить его на психиатрическое освидетельствование, так как при поимке он оказывал сопротивление правоохранителям и требовал доставить его в церковь. На момент совершения преступления мужчина находился в трезвом состоянии.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:49
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