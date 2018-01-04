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exclusive / Общество

СМИ: Необычная прическа Трампа обусловлена пересадкой волос
Необычная прическа Дональда Трампа может быть связана с проделанной президентом США процедурой по пересадке волос. Соответствующее утверждение содержится в книге “Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри” авторства Майкла Вулфа.

СМИ: Необычная прическа Трампа обусловлена пересадкой волос


В своих заявлениях писатель ссылается на высказывания Иванки Трамп. В частности, Дональд Трамп начал терять волосы на макушке, но не желал “светить” лысиной, поэтому предпочел пересадить волосы, чтобы его шевелюра казалась более пышной. Сейчас локоны направлены в сторону центра. Дабы скрывать проблему, они зачесаны назад и после надежно зафиксированы специальным гелем. Что до непосредственного цвета волос главы США, то это якобы связано со средствами для ухода Just for Men. Такая краска дает более темный оттенок, если ее достаточное время держать на волосах, но Трамп практически всегда торопится, поэтому в итоге и выходит что-то похожее на “оранжевый блонд”.

Издание The New York Post уточняет, что процедура, которой воспользовался Трамп, предусматривает удаление лишенного волос участка кожи головы, а также последующее подтягивание на указанное место части с более пышной растительностью.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:15
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