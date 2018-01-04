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exclusive / Технологии

Apple может потерять $10 млрд из-за скандала со старыми iPhone
Эксперты оценили потери Apple от скандала с iPhone старых моделей в сумму порядка $10 млрд. Решение компании понизить цену на услугу замены батареи до $29 вместо $79 было принято корпорацией из Купертино из-за недовольства пользователями замедлением работы многих старых моделей смартфонов бренда в целях увеличения длительности функционирования устройства.

Apple может потерять $10 млрд из-за скандала со старыми iPhone


Как сообщают аналитики, в соответствии с проведенным опросом, износ аккумулятора стал основной причиной приобретения новых iPhone. С учетом того, что замена батареи на сегодня стала дешевле, а также гарантирует рост производительности смартфона, прогнозируется падение продаж iPhone приблизительно на 16 млн единиц.

«Несмотря на то, что это может стать эффективным PR-ходом для компании Apple, нельзя исключать отрицательного воздействия на реализацию iPhone. Причина в намерениях большого количества пользователей произвести замену батареи вместо приобретения нового гаджета», — отмечают эксперты.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:44
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