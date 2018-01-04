Apple презентует новый смартфон iPhone SE весной 2018 года
Корпорация Apple презентует новый смартфон iPhone SE весной 2018 года. Информация подтверждена производителем.
iPhone SE с экраном на 4 дюйма получит особую «начинку», отличающуюся высокой производительностью. Смартфон с 2 Гб ОЗУ будет работать на четырехъядерном чипсете A10 Fusion от Apple. В комплектацию новинки войдут две камеры на 5 и 12 Мп, сенсорная домашняя кнопка. Основные технические особенности производитель заимствует у iPhone 7.
Apple планирует приступить к массовой сборке смартфона в конце января. Партнером купертиновцев выступает тайваньская компания.
Ранее в Сети показали три новинки от Apple.
iPhone SE с экраном на 4 дюйма получит особую «начинку», отличающуюся высокой производительностью. Смартфон с 2 Гб ОЗУ будет работать на четырехъядерном чипсете A10 Fusion от Apple. В комплектацию новинки войдут две камеры на 5 и 12 Мп, сенсорная домашняя кнопка. Основные технические особенности производитель заимствует у iPhone 7.
Apple планирует приступить к массовой сборке смартфона в конце января. Партнером купертиновцев выступает тайваньская компания.
Ранее в Сети показали три новинки от Apple.
Автор: Джанабилова Татьяна П