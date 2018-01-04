В 2020 году седан Ford Mondeo обзаведется новым дизайном и интерьером
В 2020 году седан Ford Mondeo от американского бренда ожидают кардинальные трансформации. В частности, модель обзаведется новым дизайном и интерьером.
Как утверждают инсайдеры, рестайлинг Ford Mondeo должен был состояться в скором будущем, однако американский производитель от плановой модернизации в этот раз решил отказаться. Обновления коснутся седана только в версии 2020 модельного года, и эти изменения окажутся кардинальными. В частности, публике представят переработанный дизайн, а также трансформации затронут интерьер транспортного средства. При этом эксперты отмечают, что крайне мала вероятность того, что компания из США вдруг решит отказаться от Ford Mondeo.
Впрочем, некоторые источники считают, что будущее седана окончательно не определено. Кроме того, его производство могут впоследствии переместить в Китай, хотя сейчас сборка модели осуществляется на мощностях в Испании и Мексике. Представители Ford уверяют, что не планируют экспорт Mondeo из Поднебесной в Европу и Северную Америку.
Как утверждают инсайдеры, рестайлинг Ford Mondeo должен был состояться в скором будущем, однако американский производитель от плановой модернизации в этот раз решил отказаться. Обновления коснутся седана только в версии 2020 модельного года, и эти изменения окажутся кардинальными. В частности, публике представят переработанный дизайн, а также трансформации затронут интерьер транспортного средства. При этом эксперты отмечают, что крайне мала вероятность того, что компания из США вдруг решит отказаться от Ford Mondeo.
Впрочем, некоторые источники считают, что будущее седана окончательно не определено. Кроме того, его производство могут впоследствии переместить в Китай, хотя сейчас сборка модели осуществляется на мощностях в Испании и Мексике. Представители Ford уверяют, что не планируют экспорт Mondeo из Поднебесной в Европу и Северную Америку.
Автор: Марина Вебер