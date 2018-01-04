Ученые: Искусственный интеллект определяет политические предпочтения американцев по их авто с вероятностью 90%
Ученые Стэнфордского университета научились вычислять политические взгляды на основании используемого типа автомобиля. Суммарно искусственным интеллектом были отсканированы порядка 50 млн фото, сделанных в 200 городах США. Отмечается, что точность технологии составляет 90%.
Нейросеть провела изучение транспортных средств американцев при помощи сервиса Google Street View. Транспортные средства были распределены на группы по 2657 категориям. Нейросеть попробовала получить данные о возрасте, поле, а также месте проживания собственника автомобиля.
В соответствии со словами учёных, система с высокой точностью смогла определять политические предпочтения американцев по используемому транспорту. Среди водителей седанов 88% тех, кто поддерживает демократов. Приверженцы республиканцев предпочитают пикапы в 82% случаев.
Нейросеть провела изучение транспортных средств американцев при помощи сервиса Google Street View. Транспортные средства были распределены на группы по 2657 категориям. Нейросеть попробовала получить данные о возрасте, поле, а также месте проживания собственника автомобиля.
В соответствии со словами учёных, система с высокой точностью смогла определять политические предпочтения американцев по используемому транспорту. Среди водителей седанов 88% тех, кто поддерживает демократов. Приверженцы республиканцев предпочитают пикапы в 82% случаев.
Автор: Валерий Антонов